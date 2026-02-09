Пашинян и Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

Пашинян и Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере4
- 9.02.2026, 20:18
Армения дистанцируется от РФ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в сфере мирного использования ядерной энергии. Об этом сообщает агентство «Арменпресс».
«Это соглашение откроет новую страницу в углублении энергетического партнерства между Арменией и США и будет способствовать диверсификации энергетических ресурсов Армении за счет внедрения безопасных и инновационных технологий», — заявил Пашинян.
Он также выразил США благодарность за многолетнюю поддержку Армении в области ядерной безопасности. Пашинян подчеркнул готовность дальнейшего сотрудничества в приоритетных для стран сферах.
Вице-президент США прибыл в Армению с официальным визитом 9 февраля. В Ереване Вэнс провел личную встречу с Пашиняном.