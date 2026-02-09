17 мая 2026, воскресенье, 21:07
Пашинян и Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

  • 9.02.2026, 20:18
Никол Пашинян и Джей Ди Вэнс

Армения дистанцируется от РФ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в сфере мирного использования ядерной энергии. Об этом сообщает агентство «Арменпресс».

«Это соглашение откроет новую страницу в углублении энергетического партнерства между Арменией и США и будет способствовать диверсификации энергетических ресурсов Армении за счет внедрения безопасных и инновационных технологий», — заявил Пашинян.

Он также выразил США благодарность за многолетнюю поддержку Армении в области ядерной безопасности. Пашинян подчеркнул готовность дальнейшего сотрудничества в приоритетных для стран сферах.

Вице-президент США прибыл в Армению с официальным визитом 9 февраля. В Ереване Вэнс провел личную встречу с Пашиняном.

