17 мая 2026, воскресенье, 21:07
В Украине расследуют дело бывшего депутата, сбежавшего в Беларусь

  • 9.02.2026, 20:29
Олег Волошин
Фото: Радыё Свабода

Он покинул Украину за неделю до начала российского вторжения.

В Украине начали заочное досудебное расследование в отношении бывшего депутата Верховной Рады Олега Волошина. Соответствующее разрешение выдал суд. Волошин покинул Украину за неделю до начала российского вторжения в 2022 году и уехал в Беларусь, пишет «Радыё Свабода».

Как следует из материалов, которыми располагает «Радыё Свабода», уголовное дело против Волошина завели еще в конце января 2022 года. Сначала экс-депутату инкриминировали государственную измену, за что предусмотрено наказание в виде длительного лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

В декабре 2025 года к обвинению добавили еще одну статью — непредставление декларации лицом, выполняющим государственные функции. Это нарушение может наказываться крупным штрафом, ограничением свободы или кратковременным заключением с запретом занимать должности.

Среди доказательств по делу — видеоматериалы из пропагандистской программы «САСС уполномочен заявить», которая выходила на белорусском государственном телеканале СТВ до июня 2025 года. Программу вела жена Волошина — Надежда Сасс. Следствие анализировало выпуски за период с декабря 2022‑го до февраля 2023 года.

Согласно выводам экспертизы, в высказываниях Олега Волошина содержались элементы пропаганды, свидетельствующие о поддержке действий военно-политического руководства России во время агрессии против Украины. Такие заявления, по мнению специалистов, могли формировать антиправительственные настроения в украинском обществе и наносить ущерб суверенитету, территориальной целостности и информационной безопасности страны.

Следствие также утверждает, что 13 февраля 2022 года Волошин выехал в Беларусь, а в дни, когда в России принималось решение о вторжении в Украину, находился на территории РФ.

Ранее Олег Волошин работал пресс-секретарем Министерства иностранных дел Украины во времена президентства Виктора Януковича, а после смены власти возглавлял международный отдел телеканала «112-Украина». Его жена также работала на медиаресурсах, которые связывали с Виктором Медведчуком — кумом Владимира Путина.

