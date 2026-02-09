В Украине расследуют дело бывшего депутата, сбежавшего в Беларусь 5 9.02.2026, 20:29

7,392

Олег Волошин

Фото: Радыё Свабода

Он покинул Украину за неделю до начала российского вторжения.

В Украине начали заочное досудебное расследование в отношении бывшего депутата Верховной Рады Олега Волошина. Соответствующее разрешение выдал суд. Волошин покинул Украину за неделю до начала российского вторжения в 2022 году и уехал в Беларусь, пишет «Радыё Свабода».

Как следует из материалов, которыми располагает «Радыё Свабода», уголовное дело против Волошина завели еще в конце января 2022 года. Сначала экс-депутату инкриминировали государственную измену, за что предусмотрено наказание в виде длительного лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

В декабре 2025 года к обвинению добавили еще одну статью — непредставление декларации лицом, выполняющим государственные функции. Это нарушение может наказываться крупным штрафом, ограничением свободы или кратковременным заключением с запретом занимать должности.

Среди доказательств по делу — видеоматериалы из пропагандистской программы «САСС уполномочен заявить», которая выходила на белорусском государственном телеканале СТВ до июня 2025 года. Программу вела жена Волошина — Надежда Сасс. Следствие анализировало выпуски за период с декабря 2022‑го до февраля 2023 года.

Согласно выводам экспертизы, в высказываниях Олега Волошина содержались элементы пропаганды, свидетельствующие о поддержке действий военно-политического руководства России во время агрессии против Украины. Такие заявления, по мнению специалистов, могли формировать антиправительственные настроения в украинском обществе и наносить ущерб суверенитету, территориальной целостности и информационной безопасности страны.

Следствие также утверждает, что 13 февраля 2022 года Волошин выехал в Беларусь, а в дни, когда в России принималось решение о вторжении в Украину, находился на территории РФ.

Ранее Олег Волошин работал пресс-секретарем Министерства иностранных дел Украины во времена президентства Виктора Януковича, а после смены власти возглавлял международный отдел телеканала «112-Украина». Его жена также работала на медиаресурсах, которые связывали с Виктором Медведчуком — кумом Владимира Путина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com