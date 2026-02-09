17 мая 2026, воскресенье, 21:07
Bloomberg: ЕС готовит для Украины уникальный формат вступления

  • 9.02.2026, 20:49
Подробности.

Евросоюз готовит ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение. Оно может быть постепенным и предусматривать предоставление Киеву предварительной защиты.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источники издания рассказали, что среди вариантов, которые рассматриваются, является предоставление Украине предварительной защиты на время вступления в Евросоюз, а также немедленного доступа к некоторым правам членства.

Кроме того, рассматриваются и другие варианты, которые предусматривают продолжение существующего пути доступа или введение переходного периода и постепенного членства в ЕС.

В то же время, по словам источников, блок предоставит Украине четкий график шагов, которые она должна предпринять для продвижения официальной процедуры.

«Будущее вступление Киева в ЕС является частью обсуждения мирного соглашения», - заявил представитель Еврокомиссии в ответ на вопрос Bloomberg.

Издание напоминает, что проект 20-пунктного мирного плана Украины предусматривает ее вступление в ЕС в 2027 году, при этом Киев получит некоторые преимущества членства в промежуточный период.

Написать комментарий 1

А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал Иван Яковина