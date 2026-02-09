На участке улицы в центре Минска ввели одностороннее движение
- 9.02.2026, 20:55
- 4,574
С 9 февраля.
На участке улицы Красной в центре Минска с 9 февраля ввели одностороннее движение, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«В целях упорядочения движения и парковки транспортных средств с 9 февраля введено одностороннее движение по улице Красной на участке от улицы Киселева до улицы Коммунистической», — пояснили в ГАИ.
Госавтоинспекция попросила участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.