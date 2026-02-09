ВСУ сорвали прорыв обороны на Купянском направлении

ВСУ сорвали прорыв обороны на Купянском направлении1
- 9.02.2026, 21:10
- 3,104
Видео.
Подразделения 14-й отдельной механизированной бригады 10-го армейского корпуса во взаимодействии с силами 30-й отдельной механизированной бригады сорвали попытку противника прорвать оборону на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за неблагоприятных условий и плохой видимости у врага не было никаких преимуществ, в результате чего он потерпел поражение.
Вследствие слаженных действий подразделений противник понес потери:
2 МТЛБ;
11 квадроциклов;
2 багги;
17 оккупантов ликвидировано, еще 4 ранены.
Заснятые кадры боевой работы воины опубликовали в своем телеграм-канале.