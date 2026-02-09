ВСУ сорвали прорыв обороны на Купянском направлении 1 9.02.2026, 21:10

Видео.

Подразделения 14-й отдельной механизированной бригады 10-го армейского корпуса во взаимодействии с силами 30-й отдельной механизированной бригады сорвали попытку противника прорвать оборону на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за неблагоприятных условий и плохой видимости у врага не было никаких преимуществ, в результате чего он потерпел поражение.

Вследствие слаженных действий подразделений противник понес потери:

2 МТЛБ;

11 квадроциклов;

2 багги;

17 оккупантов ликвидировано, еще 4 ранены.

Заснятые кадры боевой работы воины опубликовали в своем телеграм-канале.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com