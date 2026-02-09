В Украине запустят один из любимых телеканалов Трампа 10 9.02.2026, 21:18

Речь идет о телеканале Newsmax.

В Украине начнет вещание американский телеканал Newsmax, который принадлежит медиаменеджеру Кристоферу Радди. Об этом сообщается на сайте канала.

В компании уточнили, что телеканал заключил лицензионное соглашение о запуске вещания в стране. Предположительно, канал возглавит журналистка Людмила Немыря, которая ведет свой канал на хостинге Youtube.

Newsmax считается одним из любимых телеканалов президента США Дональда Трампа и ключевых правых медиа в США. Ожидается, что после начала работы телеканал обеспечит полноценное вещание.

