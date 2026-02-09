В Беларусь из-за границы передали посылку с дорогими деликатесами, но по пути она пропала 18 9.02.2026, 21:22

14,604

Чем все закончилось.

Москвичка собрала дорогую посылку сыну и его семье в Витебск. Почтой отправлять не стала, решила передать поездом. Но откликнувшийся помочь пассажир оказался вором-рецидивистом. Подробности «Белке» рассказали в прокуратуре Гомеля.

Вложив в посылку гостинцев на 10 тысяч белорусских рублей, женщина отправилась на Белорусский вокзал. На перроне она стала искать, кто бы передал посылку близким. На просьбу о помощи откликнулся судимый 12 раз за кражи 39-летний гомельчанин.

Россиянка отдала ему сумку с содержимым, равным ее двухмесячному доходу. Еще и отблагодарила водкой и деньгами.

Поезд, на котором ехал обвиняемый, даже не заходит в Витебск, но мужчина об этом промолчал. Как только он приехал в Гомель, отправился в гости к знакомой, где из чужой сумки были извлечены и съедены печень трески, красная и черная икра, красная рыба и другие деликатесы, которые бабушка покупала для внука.

Тем временем невестка женщины, так и не дождавшись передачи в Витебске, обратилась в милицию. Личность вора удалось установить по проездным документам.

«Украшения для невестки, книги и одежду для всех членов семьи удалось вернуть. А вот продукты на немалую сумму утеряны навсегда. В очередной, уже 13-й раз мужчину будут судить за кражу, совершенную повторно. В данный момент из-за злоупотребления алкоголем он находится в ЛТП», — рассказал старший помощник прокурора Гомеля Дмитрий Ковалев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com