В ЕС призвали срочно искать альтернативу Visa и Mastercard 12 9.02.2026, 21:38

6,888

Евросоюз намерен сократить зависимость от американских платежных систем.

ЕС необходимо в срочном порядке сократить зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard, заявила глава одного из ключевых банковских объединений Мартина Ваймерт. По ее мнению, доминирование США в сфере платежей может быть использовано как инструмент давления в случае серьезного ухудшения отношений, передает Financial Times.

«Мы в высокой степени зависим от международных платежных решений», — заявила, генеральная директорка Европейской платежной инициативы (European Payments Initiative, EPI) Мартина Ваймерт. Возглавляемый ею консорциум объединяет 16 европейских банков и финансовых компаний.

По словам финансистки, в Европе существуют «неплохие национальные активы», включая внутренние платежные системы, однако отсутствует по-настоящему трансграничное решение, охватывающее сразу несколько стран.

«Если мы говорим, что независимость критически важна, а все понимают, что это вопрос времени, значит, действовать нужно срочно», — подчеркнула Ваймерт.

Согласно данным Европейского центрального банка, в 2022 году Visa и Mastercard обеспечивали почти две трети всех карточных транзакций в еврозоне. При этом в 13 странах — членах еврозоны вообще нет национальных альтернатив американским платежным системам. Даже там, где собственные схемы пока существуют, их использование постепенно сокращается.

На фоне снижения доли наличных расчетов чиновники в ЕС все больше обеспокоены тем, что влияние американских платежных систем может превратиться в оружие, то есть быть использовано в качестве политического или экономического рычага в случае серьезного конфликта между ЕС и США.

Европейская платежная инициатива, в которую входят, в частности, BNP Paribas и Deutsche Bank, в 2024 году запустила собственную альтернативу Apple Pay под названием Wero. Эта цифровая платежная система, по утверждению EPI, уже насчитывает около 48,5 млн пользователей в Бельгии, Франции и Германии. В планах — расширение охвата на онлайн-платежи и оплату в магазинах к 2027 году.

По словам Ваймерт, банки и торговые компании в целом осознают необходимость создания общеевропейской трансграничной платежной сети, однако именно текущая геополитическая ситуация сделала эту тему по-настоящему «мейнстримной».

В Европейском центральном банке признают, что прежние инициативы частного сектора, включая ранние попытки EPI создать конкурирующую с США платежную систему, показали, насколько сложно масштабировать подобные проекты. Представитель ЕЦБ отметил, что участникам рынка трудно договориться о единых стандартах.

На этом фоне ЕЦБ продвигает проект цифрового евро — государственную инициативу, призванную обеспечить возможность безналичных платежей по всей еврозоне и укрепить денежный суверенитет ЕС. Правда, он вызывает серьезные споры среди европейских политиков — некоторые банки активно лоббируют против него, утверждая, что он может подорвать усилия частного сектора.

Согласно планам ЕЦБ, к 2029 году торговые точки в еврозоне будут обязаны принимать цифровой евро как офлайн, так и онлайн, когда регулятор начнет его эмиссию.

Глава экономического комитета Европарламента Аврора Лалюк заявила, что цифровой евро может стать фундаментом, на основе которого со временем возможно создание аналога «европейского Visa или Mastercard».

Однако Мартина Ваймерт предупреждает, что в условиях ухудшения геополитической обстановки цифровой евро может появиться слишком поздно:

«Проблема цифрового евро в том, что он появится через пару лет — возможно, уже после окончания мандата президента США Дональда Трампа. Мне кажется, мы немного не успеваем по времени», — заключила она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com