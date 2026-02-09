В Италии произошло «голливудское» ограбление инкассаторского фургона
- 9.02.2026, 22:18
Видеофакт.
Восемь вооруженных грабителей подорвали бронированный инкассаторский фургон на одной из скоростных трасс в регионе Апулия на юге Италии.
По его данным, злоумышленники выдали себя за полицейских и сопровождали фургон на автомобиле с мигалкой. Потом они перекрыли инкассаторам путь и с помощью взрывчатки подорвали дверь микроавтобуса.
На место происшествия прибыли карабинеры, после чего между ними и грабителями произошла перестрелка. Двое подозреваемых были задержаны. Остальные преступники скрылись, угнав несколько машин у проезжавших мимо автомобилистов. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает участников ограбления.