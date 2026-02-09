Украинские артиллеристы одним точным ударом уничтожили российскую ДРГ 3 9.02.2026, 22:30

Украинские защитники 147-й отдельной артиллерийской бригады нанесли удар по российской диверсионно-разведывательной группе к северу от Покровска.

Операторы дронов вовремя обнаружили движение личного состава вражеской ДРГ, после чего побратимы одним точным ударом артиллерии калибра 155 мм ликвидировали 3 оккупантов, еще 2 получили ранения.

«Попытки проникновения отражены, а направление находится под контролем Вооруженных сил Украины», - добавляют бойцы в комментариях под видео.

Кадры боевой работы обнародованы в телеграм-канале подразделения.

