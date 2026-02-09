17 мая 2026, воскресенье, 23:03
В Польше открыли первый в мире «птицемат»

  • 9.02.2026, 22:43
Для помощи пернатым.

В Варшавском зоопарке в феврале открыли Ptasi Punkt Przyjęć (ptakomat) – пункт приема раненых птиц, пишет портал The Warsaw.

Он работает круглосуточно. Туда люди могут приносить нуждающихся в помощи птиц. Такая площадка позволит быстрее помочь пернатым в экстренных ситуациях.

«Речь идет не о обычном объекте, а о первом месте, куда жители смогут обратиться, обнаружив птицу, нуждающуюся в помощи, и сразу связаться с сотрудниками Птичьего приюта. Пункт будет работать круглосуточно, семь дней в неделю», – подчеркнули координаторы программы «Зеленая Варшава».

Пункт приема раненых птиц – павильон, спроектированный так, чтобы передача пернатых была безопасной. Он работает по двусторонней системе.

«В павильоне размещены боксы для птиц разных видов и размеров – от синиц до аистов. Объект разделен на две части: люди, приносящие птиц, нуждающихся в помощи, помещают их в соответствующий бокс, а сотрудники приюта забирают их с другой стороны, предназначенной исключительно для персонала», – пояснила руководительница приюта Анжелика Гацковска.

Здание оборудовано следующими системами: отопления, вентиляции, кондиционирования, сантехникой и видеонаблюдения.

Передать пернатых сотрудникам приюта просто. У входа в зоопарк нужно сказать охране, зачем пришли, и показать коробку с птицей. Затем ее следует оставить в свободной ячейке. Заполненную карточку необходимо положить на коробку либо опустить в предназначенную для этого урну, расположенную у входных дверей.

В конце нужно убедиться, что дверца ячейки плотно закрыта. Нельзя открывать занятые ячейки. Также запрещается стучать по дверцам и оставлять в ячейках еду или посторонние предметы.

