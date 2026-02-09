В Польше курьер из Беларуси помог задержать преступника 2 9.02.2026, 23:26

Он рассказал подробности произошедшего.

«Обычно в такой ситуации я стараюсь не вмешиваться: мало ли — может, пара выпила лишнего и ссорится. Лучше вызвать полицию», — признается Александр, вспоминая субботний вечер. В этот раз он тоже позвонил по номеру экстренных служб, но быстро понял, что дожидаться полицейских времени нет. Завел машину, включил первую передачу и аккуратно сбил с ног агрессора. О том, что случилось 5 февраля в польской Познани, он рассказал MOST.

Александру 29 лет, с 2021 года он живет в Польше. Работает курьером. После 21.00 5 февраля он как раз выполнял очередной заказ. Ехал мимо торгового центра Panorama.

— Там две парковки. Одна — темная, где банкомат находится. Собирался выходить — и увидел, что мужчина среднего телосложения держит девушку за капюшон и избивает ее кулаком и ногами бьет в спину. Она лежала уже. Просила о помощи, — вспоминает белорус.

Он тут же позвонил в полицию, стал объяснять, что происходит. В это время мимо проходила женщина — Александру показалось, что ей было за 60 (позднее стало известно, что прохожей 56). Она попыталась урезонить агрессора и прекратить насилие.

— Но он развернулся, ударил ее в голову — женщина упала. Он стал уже эту женщину бить.

«Что, если моя девушка выйдет с работы — и такая мразь нападет на нее?»

Девушке тем временем удалось высвободиться, она побежала ко входу в торговый объект и позвала охранников. Как позже узнал Александр, она работала в торговом центре и возвращалась домой после рабочего дня.

По словам собеседника, на ее крики выбежали охранник с перцовым баллончиком и еще один сотрудник в обычной одежде. Белорус предполагает, что это тоже мог быть охранник, который уже переоделся после смены.

— Они его (нападавшего. — Прим.) заливали перцем. Но я видел, что они не справляются. Он на перцовый газ не реагировал — шел прямо на них.

Александр предположил, что мужчина находится под воздействием запрещенных веществ.

— У меня возник в голове такой момент. Что, если моя девушка выйдет с работы вечером или из садика с ребенком? И такая мразь нападет на нее? Я завел машину, включил первую передачу и подбил его.

Хотя удар был несильным, нападавший упал. Это позволило охранникам зафиксировать его.

— Они сели на него, — рассказывает Александр. — Я тоже сел на него. Коленом уперся ему в голову, вторым коленом — в основание шеи. Но и втроем мы его удержать не могли. Он пытался встать. И, пока полиция ехала около 15 минут, при каждой его попытке встать я бил его в голову.

Александр. Фото из личного архива

«Я сказал, что не сбил, а умышленно подбил человека»

Прибывшие на место полицейские задержали нападавшего.

— Он не мог ничего объяснить, он не в себе был, — говорит Александр.

Как позже выяснилось, нападавший видел свою жертву первый раз в жизни. Что вызвало такое поведение, он и сам не помнит.

Остаток вечера все участники случившегося провели в полиции. Александр признал, что сбил человека умышленно, и объяснил, почему так поступил.

— По-другому не было возможности его остановить. Я сказал, что не сбил, а умышленно подбил человека — чтобы он упал. Чтобы прокуратура не расценила как-то по-другому. Полиция сказала, что у меня из-за этого проблем быть не должно. Я не нанес ему травм.

Что вменят нападавшему, пока не ясно. Насколько известно Александру, полиция не смогла доказать, что тот был под воздействием наркотиков. Окончательное обвинение будет зависеть от того, как медики оценят степень тяжести травм потерпевших.

Белорус признает, что после случившегося ему поначалу трудно было снова сесть за руль. Но директор дал ему выходной — за день он отдохнул и пришел в себя.

— Спокойно езжу теперь, — говорит он.

