17 мая 2026, воскресенье, 23:45
Поляк завоевал первую медаль Олимпиады в культовом для своей страны виде спорта

  • 9.02.2026, 23:15
  
Кацпер Томасяк

Серебряную медаль добыл 19-летний спортсмен.

Поляк Кацпер Томасяк завоевал серебряную медаль Олимпийских игр – 2026 в Италии в прыжках со среднего трамплина. Его результат составил 270,7 балла.

19-летнего Томасяка опередил лишь 25-летний немец Филипп Раймунд. Его результат в финале за два прыжка составил 274,1 балла. Оба его прыжка стали лучшими по оценке среди участников.

Бронзу между собой поделят японец Рэн Никайдо и швейцарец Грегор Дешванден (у обоих — 266,0).

Отметим, прыжки с трамплина являются один из самых популярных видов спорта стране-соседке Беларуси.

