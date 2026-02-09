Поляк завоевал первую медаль Олимпиады в культовом для своей страны виде спорта 9.02.2026, 23:15

Кацпер Томасяк

Серебряную медаль добыл 19-летний спортсмен.

Поляк Кацпер Томасяк завоевал серебряную медаль Олимпийских игр – 2026 в Италии в прыжках со среднего трамплина. Его результат составил 270,7 балла.

19-летнего Томасяка опередил лишь 25-летний немец Филипп Раймунд. Его результат в финале за два прыжка составил 274,1 балла. Оба его прыжка стали лучшими по оценке среди участников.

Бронзу между собой поделят японец Рэн Никайдо и швейцарец Грегор Дешванден (у обоих — 266,0).

Отметим, прыжки с трамплина являются один из самых популярных видов спорта стране-соседке Беларуси.

