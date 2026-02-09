17 мая 2026, воскресенье, 23:46
Мексика остановила поставки нефти на Кубу

  9.02.2026, 23:17
Остров накрыл топливный кризис.

Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за угрозы введения торговых пошлин со стороны США. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.

«Отправка [нефти] в данный момент приостановлена, мы стремимся избежать негативных последствий для Мексики», — сказала она.

Шейнбаум уточнила, что США опубликовали указ о введении пошлин для стран, поставляющих топливо Кубе. В то же время она заявила, что Мексика не откажется от гуманитарной поддержки Кубы.

29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона.

Спустя два дня Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу.

