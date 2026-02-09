17 мая 2026, воскресенье, 23:46
В Украине одобрили закон о социальной защите иностранных добровольцев

7
  • 9.02.2026, 23:24
  • 4,506
Зеленский подписал указ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 9 февраля закон № 4730-IX, который дает иностранцам, защищающим Украину, гарантии медицинской и социальной помощи, а также видов на жительство.

Согласно закону, иностранцы, защищающие Украину, получают удостоверение на временное проживание на время действия контракта на военную службу и на шесть месяцев после приостановления или разрыва контракта. Иностранцам, которые служат по контракту, нужно будет в течение шести месяцев обратиться за таким удостоверением.

Также закон расширяет нормы о медицинском обеспечении из другого закона – «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» – на иностранных граждан и лиц без гражданства. Особенности предоставления медицинских услуг должен определить в течение трех месяцев Кабинет министров.

Это должно решить банковские, нотариальные, медицинские и другие проблемы иностранных воинов, которые защищают Украину.

Закон затрагивает тех воинов, которые подписали контракты на службу в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии. Это не все учреждения, в которых служат иностранцы. Ряд иностранцев служит в подразделениях Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Однако закон привязывает социальную и медицинскую защиту не к подразделению, а к тому, с кем подписан контракт. Например, на сайте полка Калиновского рекрутам обещают контракт с ВСУ.

