17 мая 2026, воскресенье, 23:46
ВСУ уничтожили логистическую платформу «Улан-2» россиян на Лиманском направлении

2
  • 9.02.2026, 23:41
  • 2,776
Видео.

Операторы дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады поразили логистику врага на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время боевых вылетов беспилотниками нанесли удар по логистической платформе «Улан-2» - транспорту, который противник использует для перевозки боекомплекта и провизии.

Также на видео зафиксировано уничтожение:

автомобиля «Нива»;

УАЗ «Буханка»;

багги;

одного укрытия российских операторов БПЛА;

шестерых оккупантов.

