ВСУ уничтожили логистическую платформу «Улан-2» россиян на Лиманском направлении

ВСУ уничтожили логистическую платформу «Улан-2» россиян на Лиманском направлении2
- 9.02.2026, 23:41
Видео.
Операторы дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады поразили логистику врага на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время боевых вылетов беспилотниками нанесли удар по логистической платформе «Улан-2» - транспорту, который противник использует для перевозки боекомплекта и провизии.
Также на видео зафиксировано уничтожение:
автомобиля «Нива»;
УАЗ «Буханка»;
багги;
одного укрытия российских операторов БПЛА;
шестерых оккупантов.