ВСУ уничтожили логистическую платформу «Улан-2» россиян на Лиманском направлении 2 9.02.2026, 23:41

2,776

Видео.

Операторы дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады поразили логистику врага на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время боевых вылетов беспилотниками нанесли удар по логистической платформе «Улан-2» - транспорту, который противник использует для перевозки боекомплекта и провизии.

Также на видео зафиксировано уничтожение:

автомобиля «Нива»;

УАЗ «Буханка»;

багги;

одного укрытия российских операторов БПЛА;

шестерых оккупантов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com