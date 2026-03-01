Лукашенко молчит о смерти Хаменеи 1 1.03.2026, 16:48

4,088

Диктатор в ужасе от того, что может стать следующим.

Диктатор Александр Лукашенко пока никак не прокомментировал гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В то же время официальные соболезнования от белорусского «парламента» уже последовали. Выразил по поводу смерти верховного лидера Ирана и Владимир Путин, пишет «Зеркало».

На сайте и в телеграм-канале пресс-службы Лукашенко на данный момент отсутствуют какие-либо заявления в связи со смертью аятоллы Хаменеи. Последняя новость, опубликованная на официальном портале, датирована вечером 28 февраля.

В тот день, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана, Лукашенко посещал молочно-товарный комплекс ОАО «Нестановичи-Агро» в Логойском районе. Там он раздавал поручения по наведению порядка в коровниках, требовал «драть как сидорову козу» за бесхозяйственность и рассуждал о строительстве жилья в городах-спутниках Минска. Никаких высказываний о ситуации на Ближнем Востоке во время этой поездки не прозвучало.

В отличие от Лукашенко, Владимир Путин уже направил телеграмму президенту Ирана Масуду Пезешкиану. В ней он выразил соболезнования в связи со смертью Али Хаменеи, назвав произошедшее «циничным нарушением всех норм человеческой морали».

Ранее Лукашенко неоднократно демонстрировал поддержку иранским властям. Так, в августе 2025 года он принимал в Минске иранского президента Пезешкиана. Тогда беларусский политик заявлял, что готов к обсуждению любых вопросов — от поставок продовольствия до военно-технического сотрудничества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com