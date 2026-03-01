закрыть
Лукашенко молчит о смерти Хаменеи

  • 1.03.2026, 16:48
Лукашенко молчит о смерти Хаменеи

Диктатор в ужасе от того, что может стать следующим.

Диктатор Александр Лукашенко пока никак не прокомментировал гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В то же время официальные соболезнования от белорусского «парламента» уже последовали. Выразил по поводу смерти верховного лидера Ирана и Владимир Путин, пишет «Зеркало».

На сайте и в телеграм-канале пресс-службы Лукашенко на данный момент отсутствуют какие-либо заявления в связи со смертью аятоллы Хаменеи. Последняя новость, опубликованная на официальном портале, датирована вечером 28 февраля.

В тот день, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана, Лукашенко посещал молочно-товарный комплекс ОАО «Нестановичи-Агро» в Логойском районе. Там он раздавал поручения по наведению порядка в коровниках, требовал «драть как сидорову козу» за бесхозяйственность и рассуждал о строительстве жилья в городах-спутниках Минска. Никаких высказываний о ситуации на Ближнем Востоке во время этой поездки не прозвучало.

В отличие от Лукашенко, Владимир Путин уже направил телеграмму президенту Ирана Масуду Пезешкиану. В ней он выразил соболезнования в связи со смертью Али Хаменеи, назвав произошедшее «циничным нарушением всех норм человеческой морали».

Ранее Лукашенко неоднократно демонстрировал поддержку иранским властям. Так, в августе 2025 года он принимал в Минске иранского президента Пезешкиана. Тогда беларусский политик заявлял, что готов к обсуждению любых вопросов — от поставок продовольствия до военно-технического сотрудничества.

