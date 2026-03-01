закрыть
Ликвидирован друг Лукашенко Махмуд Ахмадинежад

  • 1.03.2026, 16:58
  • 4,176
Ликвидирован друг Лукашенко Махмуд Ахмадинежад
Махмуд Ахмадинежад

Бывший правитель Ирана был убит при атаке Израиля и США по Тегерану.

Иранское агентство ILNA сообщает о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который погиб при атаке США и Израиля в Тегеране.

В сообщении издания уточняется, что глава девятого и десятого правительства Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при атаке Израиля и США по району Нармак в Тегеране.

Ахмадинежад занимал два четырехлетних срока пост президента – с 2005 по 2013 год. Его спорное переизбрание в 2009 году спровоцировало массовые протесты в стране, в ходе которых были убиты десятки и задержаны тысячи людей. Экс-президент Ирана скандально известен, в частности, тем, что ставил под сомнение Холокост, называл теракты 11 сентября фальсификацией и обещал уничтожить Израиль.

Будучи президентом Ахмадинежад приезжал в Беларусь, где встречался с Алексндром Лукашенко. Правители неоднократно заявляли о «дружбе» и обещали оказывать взаимную поддержку друг другу на международной арене.

Ахмадинежад и Лукашенко вместе также были на похоронах диктатора Венесуэлы Уго Чавеса в 2013 году.

