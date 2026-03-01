Программист из Гомеля создал ИИ-сервис для поиска родственников 1.03.2026, 19:51

Сейчас проект проходит тестирование.

Гомельчанин Тимофей Курченок – молодой предприниматель, который стал одним из разработчиков стартапа Repo AI. Это сервис для поиска корней по фамилии на основе искусственного интеллекта. Проект помогает пользователям восстанавливать семейную историю, рассказали «Гомельские ведомости».

Сейчас сервис проходит тестирование и готовится к запуску. По словам Тимофея, одна из главных проблем в генеалогических исследованиях — искажения фамилий в старых документах и недоступность архивов.

— Часто поиск сведений о своем генеалогическом древе, о предках затрудняется тем, что в старых документах фамилии могли быть искажены из-за ошибок. К тому же многие архивы до сих пор не оцифрованы. На уточнения и переписку с архивными учреждениями могут уйти месяцы, если не годы, а результат окажется далёким от ожиданий, — пояснил он.

Repo AI анализирует большой массив архивных записей и находит совпадения с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Алгоритм способен восстанавливать ошибки: ИИ понимает, как фамилия могла измениться в разных онлайн-базах, может восстановить родственные связи и найти косвенные доказательства родства там, где прямые документы уничтожены или утеряны.

Программа использует «умный» поиск и проверяет ключевые базы данных, в том числе сведения времен Второй мировой войны.

Пока сервис нацелен на поиск еврейских корней, но со временем разработчики планируют расширить возможности для восстановления информации о родственниках людей любой национальности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com