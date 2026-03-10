Китайский бизнес резко ускорил захват российского рынка 7 10.03.2026, 12:53

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За время войны против Украины число компаний с китайскими учредителями выросло в 10 раз.

В России в 10 раз выросло число компаний с китайскими учредителями или соучредителями за время войны против Украины. Если в декабре 2021 года таковых было 1434, то в феврале 2026-го — 14 798. Таким образом доля принадлежащих китайцам компаний увеличилась с 3,6% до 22,3% от общего числа организаций с иностранным участием на российском рынке. Это следует из данных сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, которые приводят «Ведомости».

Прошлый год стал рекордным по числу открытых компаний с китайским участием — 4317. При этом с 2021-го по 2026 год прекратили работу и закрылись 2653 оформленных на граждан Китая организаций. Больше всего компаний с китайскими учредителями работают в торговле (4210 юрлиц), строительстве жилых и нежилых зданий (397) и общепите (341). В «Т-бизнесе» отметили, что для выхода на рынок России китайцы не только активно открывают свой бизнес, но и становятся собственниками и руководителями существовавших до них российских компаний. Так, в 2025 году на три зарегистрированных китайцами компании в России приходилась одна приобретенная.

«Это не просто статистика, а отражение системных изменений в структуре деловых связей между нашими странами», — говорит представитель «Опоры России» в Китае Илона Горшенева-Долунц. По ее словам, активизации китайских предпринимателей в России способствовало освобождение ранее занятых западными поставщиками ниш и «взрыв в онлайн-торговле».

Китайские предприниматели открывают представительства в России, усиливают местные команды и активно переманивают специалистов из российских компаний в продажах, инженерных функциях и сервисной поддержке, говорит заместитель директора «АРБ про» Роман Копосов. По его словам, модель «закрепиться в стране и управлять рынком изнутри, а не просто поставить товар» будет расширяться и на другие отрасли за пределами онлайн-торговли.

Китайские компании регистрируют юрлица в России, чтобы напрямую контролировать продажи, логистику и расчеты с местными партнерами, отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. Он пояснил, что торговые предприятия требуют меньше инвестиций, быстрее масштабируются и позволяют быстро занять освободившиеся ниши, тогда как для локализации производств необходимы крупные вложения, технологии и долгосрочная стабильность.

Тренд на расширение китайского бизнеса в России продолжится и приведет к усилению зависимости российской экономики от китайских поставок оборудования, технологий и потребительских товаров, заключил Кабаков.

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