Отключение интернета парализовало бизнес в центре в Москвы 8 10.03.2026, 15:30

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«Сломалось всё».

В пределах Садового кольца в Москве пятый день перебои с интернетом, а иногда и с сотовой связью, рассказывают те, кто живет и работает в центре столицы. Это связано с тем, что Минцифры тестирует возможность блокировки сайтов, не включенных в «белый список», пишет The Moscow Times.

«Сломалось все», – комментирует это житель Замоскворечья, у которого дома с 6 марта нет ни мобильного, ни проводного интернета – в том числе при попытке зайти на сайты из списка. «Билайн» 6 марта предупредил о возможных перебоях в работе сети в Москве из-за «внешних ограничений». О том же сообщил 8 марта оператор горячей линии МТС.

«С 6 марта нет не то что мобильного интернета у «большой тройки», так еще и мобильной связи не было. Выходишь из дома и получаешь полный цифровой детокс», – рассказывает жительница дома у Чистых прудов. В послепраздничный рабочий вторник возможность принимать звонки появилась, но СМС не приходят, в интернете не отрываются даже сайты из «белого списка», рассказывает москвичка.

«Так и живем, перебежками от вайфая к вайфаю», – жалуется на те же проблемы житель Китай-города. Поход за покупками в эти дни превратился в лотерею, делится он: «Если у тебя нет наличных, то вопрос – продадут ли тебе хоть что-то, ведь у многих кассы были настроены на мобильную передачу данных».

Во вторник интернет появился у некоторых станций метро. «Вообще весь центр как будто «в дырах»: вышел из дома и не знаешь, будешь на связи или нет», – говорит москвич.

В выходные магазины «Дикси» в центральных районах торговали только за наличные, но часть товаров, например, безалкогольные напитки, молочные продукты, корм для животных, купить было все равно нельзя: они просто не пробивались на кассах. Проверка «честного знака» на таких продуктах настроена по мобильному интернету, поэтому проблемы возникли во всех районах, где ограничен интернет, объясняли продавцы.

Сотрудники кафе и ресторанов внутри Бульварного кольца тоже говорят о проблемах – возникают сложности с терминалами при оплате, клиенты не могут позвонить и написать о заказе столиков, не переводят чаевые: «А от наличных-то многие отвыкли».

В Таганском районе звонить с мобильного можно, но интернета нет никакого – не только мобильного, но и проводного, рассказывает владелец небольшого автосервиса неподалеку от Садового кольца. Это создало его бизнесу проблемы: у него работала онлайн-запись и заказ запчастей через сайт, а он сам три дня не мог получить доступ к своему сайту. «Как и всем коллегам, пришлось шаманить: выяснилось, например, что если отключить в настройках устройства 4G, то на 3G интернет временами как-то живет», – говорит предприниматель.

Как всегда, при проблемах с мобильным интернетом растет число заявок на подключение по волокну, говорит сотрудник провайдера, работающего в центре Москвы. По его оценке, лично у него число выполняемых заказов на подключение с 6 по 10 марта подскочило втрое. Торговые точки, салоны красоты, магазины, рестораны сейчас озаботились качеством своих подключений к стационарному интернету, добавляет он. «Без интернета «из розетки» сейчас никак, причем его должно хватать не только нам, но и нашим клиентам», – говорит управляющая салоном эпиляции в районе Белорусской.

«Провалы» со связью возникают не только в центре. В воскресенье пропадала связь в Коптево (север Москвы), поступают сообщения о сбоях у ВДНХ, в Лефортово и на Бауманской.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил лишь, что «все отключения и ограничения связи» происходят по закону и связаны с обеспечением безопасности, а что до проблем, которые это представляет для бизнеса, то, власти изучат ситуацию и предложат какое-то решение.

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