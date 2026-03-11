Польша за год выплатила на белорусских детей около $63 миллионов 7 11.03.2026, 11:19

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иллюстративное фото

В этом году условия получения пособия изменяются.

По данным Управления социального страхования Польши (ZUS), на конец 2025 года пособие «800+» получают 23,4 тыс. белорусских детей. Об этом сообщили польские СМИ. Как отмечает издание MOST, за прошлый год на эти выплаты было направлено 233,8 млн злотых (примерно 63 млн долларов).

По сравнению с 2024 годом число белорусских детей, получающих пособие, не изменилось. Однако общая сумма выплат за год сократилась примерно на 1 млн злотых.

С 2026 года правила получения пособия для иностранцев ужесточаются. Теперь для назначения выплат требуется, чтобы как минимум один из родителей работал или вел предпринимательскую деятельность и был застрахован по пенсионным взносам (emerytalne и rentowe) с базы не ниже 50% минимальной зарплаты. Сейчас половина минимальной зарплаты составляет 2403 злотых брутто.

Право на пособие сохранят и родители, имеющие социальное обеспечение, не связанное напрямую с работой. Это касается, например, получателей пособия по безработице, выплат по беременности и родам, пособий по уходу за ребенком, пенсий (в том числе по инвалидности) или интеграционных пособий. Кроме того, вводится дополнительное требование: дети школьного возраста должны обучаться в польской школе, чтобы семья могла получать пособие.

Программа «800+» — это государственное пособие в Польше на воспитание детей. Семьи получают 800 злотых в месяц на каждого ребенка до 18 лет независимо от уровня дохода.

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