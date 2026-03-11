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Названа самая дорогая квартира, проданная в Беларуси в феврале

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  • 11.03.2026, 12:12
  • 4,536
Названа самая дорогая квартира, проданная в Беларуси в феврале

Это – 4-х комнатная жилплощадь.

Самая дорогая квартира, проданная в Беларуси в феврале 2026 года, находится в элитном минском жилом комплексе DEPO.

Речь идёт о четырёхкомнатной квартире, которая была куплена за 470 тыс. долларов, сообщает realt.by.

Жилплощадь расположена в одном из шести домов комплекса DEPO, который строит застройщик «А-100 Девелопмент» в районе площади Победы.

Квартира находится в одной из первых новостроек на улице Киселева, 6А, введённой в эксплуатацию в начале 2023 года. Площадь жилья составляет 122 кв. м, что в итоге обошлось покупателю примерно 3830 долларов за квадратный метр.

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