Названа самая дорогая квартира, проданная в Беларуси в феврале

Названа самая дорогая квартира, проданная в Беларуси в феврале5
- 11.03.2026, 12:12
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Это – 4-х комнатная жилплощадь.
Самая дорогая квартира, проданная в Беларуси в феврале 2026 года, находится в элитном минском жилом комплексе DEPO.
Речь идёт о четырёхкомнатной квартире, которая была куплена за 470 тыс. долларов, сообщает realt.by.
Жилплощадь расположена в одном из шести домов комплекса DEPO, который строит застройщик «А-100 Девелопмент» в районе площади Победы.
Квартира находится в одной из первых новостроек на улице Киселева, 6А, введённой в эксплуатацию в начале 2023 года. Площадь жилья составляет 122 кв. м, что в итоге обошлось покупателю примерно 3830 долларов за квадратный метр.