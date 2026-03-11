Названа самая дорогая квартира, проданная в Беларуси в феврале 5 11.03.2026, 12:12

4,536

Это – 4-х комнатная жилплощадь.

Самая дорогая квартира, проданная в Беларуси в феврале 2026 года, находится в элитном минском жилом комплексе DEPO.

Речь идёт о четырёхкомнатной квартире, которая была куплена за 470 тыс. долларов, сообщает realt.by.

Жилплощадь расположена в одном из шести домов комплекса DEPO, который строит застройщик «А-100 Девелопмент» в районе площади Победы.

Квартира находится в одной из первых новостроек на улице Киселева, 6А, введённой в эксплуатацию в начале 2023 года. Площадь жилья составляет 122 кв. м, что в итоге обошлось покупателю примерно 3830 долларов за квадратный метр.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com