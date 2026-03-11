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The Economist: Что принесет вторая неделя войны в Иране?

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  • 11.03.2026, 20:11
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The Economist: Что принесет вторая неделя войны в Иране?

Конфликт превращается в испытание на выносливость.

Конфликт между Ираном, США и их союзниками на Ближнем Востоке переходит в новую фазу и постепенно превращается в затяжное противостояние, где решающую роль может сыграть не только военная сила, но и способность сторон выдерживать экономическое давление, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Израильские удары поразили несколько топливных хранилищ в Тегеране и городе Карадж. После атак над иранской столицей поднялся густой черный дым, а в некоторых районах возникли перебои с топливом.

Параллельно системы ПВО Саудовской Аравии перехватили более двадцати иранских беспилотников, направленных на одно из крупнейших нефтяных месторождений королевства — Шайба. Иран также атаковал опреснительную установку в Бахрейне, которая обеспечивает значительную часть питьевой воды страны.

Когда война началась 28 февраля, многие рассчитывали на ее быстрое завершение. Президент США Дональд Трамп предполагал, что Тегеран может пойти на соглашение в течение нескольких дней. Однако спустя две недели конфликт продолжается.

Иран за это время выпустил более 2000 ракет и беспилотников по странам Персидского залива. Большинство из них было перехвачено, однако атаки привели к человеческим жертвам, остановке некоторых нефтеперерабатывающих предприятий, перебоям в авиасообщении и нарушениям цепочек поставок.

США и их союзники, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, пока не расширяют военное присутствие, однако продолжают поддерживать операцию против Тегерана.

Аналитики отмечают, что дальнейшая эскалация может привести к серьезным последствиям для мировых рынков. Банк Goldman Sachs предупреждает, если война продолжится, цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель.

Эксперты считают, что в ближайшие недели конфликт станет прежде всего борьбой на истощение, где решающим фактором станет экономическая и политическая устойчивость сторон.

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