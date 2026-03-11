Первая страна НАТО пригласила к себе инструкторов из Украины для подготовки к войне с РФ 1 11.03.2026, 23:06

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Инструкторы ВСУ будут учить бундесвер.

Германия стала первой страной НАТО, которая пригласила украинских военных инструкторов для подготовки своей армии к возможному нападению со стороны России. Об этом заявил командующий немецкой армией генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг в интервью Reuters. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута между Берлином и Киевом в феврале. Это знаменует смену ролей: если ранее западные войска обучали украинские силы, то теперь украинские инструкторы будут передавать боевой опыт, полученный в ходе борьбы с российской агрессией, отмечает агентство.

«Мы возлагаем большие надежды. Украинские военные в настоящее время являются единственными в мире, имеющими опыт боевых действий на передовой против России», — подчеркнул Фройдинг. По его оценкам, первоначальный контингент инструкторов, вероятно, составит несколько десятков человек и останется в Германии на несколько недель. Они будут обучать немецких военных по целому ряду направлений, включая артиллерию, инженерное дело, бронетанковые операции, применение беспилотников, а также управление и контроль.

Фройдинг связал необходимость такой подготовки с оценками разведок, согласно которым Россия может быть готова к нападению на НАТО уже к 2029 году. «Это почти послезавтра. У нас нет времени — враг не ждет, пока мы заявим о своей готовности. Поэтому мы должны использовать любую возможность для подготовки», — заявил генерал.

С момента полномасштабного вторжения в 2022 году Германия обучала украинские войска использованию западной техники, включая танки Leopard и БМП Marder. По словам Фройдинга, Украина развила эти навыки в реальных боевых условиях, разработав уникальную тактику ведения современной войны. «Тот факт, что теперь они приходят к нам в качестве инструкторов, отражает равноправное партнерство в сфере безопасности», — добавил он.

Командующий выразил уверенность, что примеру Германии последуют и другие страны НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже обещал помощь США в противодействии иранским беспилотникам на Ближнем Востоке. В Кремле, напоминает Reuters, настаивают на отсутствии планов нападать на альянс, однако западные чиновники предупреждают, что таким заверениям нельзя доверять, учитывая опыт 2022 года.

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