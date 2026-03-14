«Лукашенко идет на отчаянные меры» 83 14.03.2026, 16:59

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Экономика задыхается от нехватки кадров и проблемы у диктатора будут только расти.

Власти видят, что на белорусских предприятиях не хватает работников. Премьер-министр Александр Турчин объяснил это снижением рождаемости и старением населения в нашей стране. Решить эту проблему предлагают более гибким механизмом привлечения персонала, а также вовлечением в трудовую деятельность учащихся, студентов и пенсионеров.

Экономический обозреватель Андрей Маховский объяснил «Салідарнасці», почему эти идеи — отчаянные меры властей, которые вряд ли помогут решить проблему дефицита кадров.

— Это все прописано в концепции развития рынка труда до 2030 года. Там есть идея брать на работу «лиц неполной квалификации». Что это означает? Есть, допустим, слесарь, который отучился и владеет профессией, знает все процессы от начала до конца. А тут будут брать человека, которого научат делать одну конкретную операцию на заводе, — говорит Маховский.

Это абсолютно плохой способ решения проблемы, потому что, условно, человека научили прикручивать гайку, а потом технология немного изменилась, и этот работник уже не подходит.

Все это из категории отчаянных мер. Ситуация на рынке труда Беларуси катастрофическая, и даже по оценке Министерства труда нехватка рабочей силы к 2030-му будет порядка 300 тысяч человек. Это огромное количество. Поэтому придумывают в меру своей фантазии какие-то способы, чтобы уменьшить остроту проблемы.

В прошлом году к работе привлекли пенсионеров, когда решили, что работающие пенсионеры смогут получать полную пенсию. Но уже все, кто хотел, работают, больше не привлекут.

Сейчас будут привлекать молодежь. Может, это будет пару десятков тысяч человек, но это не решит катастрофическую проблему. А причин у этой проблемы две: первая — плохая демография (хуже только в Украине, где идет война), а вторую власти создали своими руками, когда выдавили из страны сотни тысяч белорусов.

Ситуация на рынке труда могла бы ухудшаться постепенно, но из-за того, что огромное количество людей уехало, она ухудшилась резко. Есть единственный способ решения этой проблемы — сделать что-то, чтобы беларусы захотели вернуться домой. Причем как можно скорее, потому что чем больше пройдет времени, тем меньше людей захотят вернуться.

Но власти не могут и не хотят этого делать — политическая стабильность дороже всего остального, поэтому приходится прибегать к таким паллиативным мерам.

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