В понедельник на белорусских дорогах будет скользко 1 15.03.2026, 14:46

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Синоптики прогнозируют гололедицу.

Ночью и утром в понедельник, 16 марта, на отдельных участках дорог синоптики прогнозируют гололедицу. В целом днем будет безоблачная погода. Без осадков. Минимальная температура воздуха ночью -5..+1°С, по западу до +4°С. Днем потеплеет до +9..+15°С.

И во вторник, 17 марта, осадков ждать не стоит. Только по западу пройдут кратковременные дожди. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, по западу до +5°С. Днем около +6..+13°С.

В среду, 18 марта, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, максимальная днем +6..+12°С. Немножко теплее по юго-западу — там до +14°С.

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