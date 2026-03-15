В понедельник на белорусских дорогах будет скользко

В понедельник на белорусских дорогах будет скользко1
- 15.03.2026, 14:46
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Синоптики прогнозируют гололедицу.
Ночью и утром в понедельник, 16 марта, на отдельных участках дорог синоптики прогнозируют гололедицу. В целом днем будет безоблачная погода. Без осадков. Минимальная температура воздуха ночью -5..+1°С, по западу до +4°С. Днем потеплеет до +9..+15°С.
И во вторник, 17 марта, осадков ждать не стоит. Только по западу пройдут кратковременные дожди. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, по западу до +5°С. Днем около +6..+13°С.
В среду, 18 марта, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, максимальная днем +6..+12°С. Немножко теплее по юго-западу — там до +14°С.