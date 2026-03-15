Зеленский: Украина вернула контроль над 434 квадратными километрами
- 15.03.2026, 21:20
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И сорвала наступление РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что его страна вернула контроль над 434 квадратными километрами территории и сорвала новое наступление российских оккупационных войск.
По его словам, враг планировал начать операцию в конце 2025 года и продолжить её весной. «Они готовили наступление, а мы проводили контрнаступательные действия, чтобы не дать России возможности нанести масштабную атаку на поле боя. В результате операции в конце года мы вернули контроль над 434 квадратными километрами», — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что предпринятые шаги оказались «очень успешными». Он также добавил, что Россия ежемесячно теряет 30–35 тысяч человек, во многом из-за эффективного использования дронов силами обороны на передовой.