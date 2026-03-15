Нетаньяху потроллил иранских пропагандистов 15.03.2026, 21:56

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Премьер Израиля появился на публике и опроверг слухи о смерти.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг слухи о своей смерти в видео, записанном в кофейне.

В ролике, опубликованном на странице политика в X, мужчина за кадром спрашивает: «В Интернете пишут, что Вы умерли». На это Нетаньяху с юмором показывает пальцы на руках, демонстрируя, что их не шесть, и добавляет: «Я люблю кофе и до смерти люблю своих людей. Вот как они себя ведут — это фантастика. Хочешь посчитать пальцы? Могу показать, вот видишь?»

Отметим, на днях иранские пропагандисты стали разгонять слухи, что премьер Израиля якобы погиб, а последние видео с ним сгенерированы с помощью искусственного интеллекта, а на последних кадрах у Нетаньяху якобы шесть пальцев.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

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