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Нетаньяху потроллил иранских пропагандистов

  • 15.03.2026, 21:56
  • 8,612
Нетаньяху потроллил иранских пропагандистов

Премьер Израиля появился на публике и опроверг слухи о смерти.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг слухи о своей смерти в видео, записанном в кофейне.

В ролике, опубликованном на странице политика в X, мужчина за кадром спрашивает: «В Интернете пишут, что Вы умерли». На это Нетаньяху с юмором показывает пальцы на руках, демонстрируя, что их не шесть, и добавляет: «Я люблю кофе и до смерти люблю своих людей. Вот как они себя ведут — это фантастика. Хочешь посчитать пальцы? Могу показать, вот видишь?»

Отметим, на днях иранские пропагандисты стали разгонять слухи, что премьер Израиля якобы погиб, а последние видео с ним сгенерированы с помощью искусственного интеллекта, а на последних кадрах у Нетаньяху якобы шесть пальцев.

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