«Пригожинский марш — один из вариантов» 5 15.03.2026, 22:15

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Чем все может закончиться для Путина?

Журналист и политический обозреватель Иван Яковина заявил, что в России время от времени появляются люди, готовые на отчаянный шаг — повести за собой сторонников на Москву в попытке свергнуть Путина. По его словам, если в ближайшее время возникнет такой лидер, желающих присоединиться к нему будет больше, чем во время мятежа главы «Вагнера» Евгения Пригожина, что повышает шансы успеха очередного восстания.

Свой взгляд на ситуацию Яковина озвучил в эфире YouTube-канала «И грянул Грэм»: «Мы уже видели, как это может развиваться. Пригожинский марш — один из вариантов. Потом был генерал Попов, который тоже чуть не повел за собой людей, но его вовремя задержали и посадили. Такие фигуры появляются время от времени, и, думаю, рано или поздно именно этим всё закончится».

Кроме того, Яковина поделился наблюдениями о настроениях внутри России. Он отметил, что многие Z-военкоры крайне недовольны, в первую очередь из-за отключения Telegram. «Они пишут в один голос: это не то, на что мы подписывались 24 февраля 2022 года, когда шли за нашим любимым Путиным. Они ожидали более жесткого и энергичного руководства, нынешний Путин их абсолютно не устраивает. Если кто-то решится сместить его, они готовы поддержать», — отметил эксперт.

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