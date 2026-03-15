Стало известно, сколько Израиль планирует воевать с Ираном
- 15.03.2026, 22:28
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Заявление представителя ЦАХАЛ.
Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что военная кампания против Ирана может продолжаться как минимум несколько недель.
В комментарии CNN он отметил, что Израиль уже подготовил планы действий примерно на три недели — до еврейского праздника Песах. Кроме того, рассматриваются и дальнейшие шаги еще на такой же срок. По словам Дефрина, эти планы разрабатываются в координации с союзниками из США.
Телеканал напоминает, что, по данным ЦАХАЛа, с начала кампании 28 февраля израильские ВВС провели около 400 волн ударов по целям в западной и центральной части Ирана. Основной акцент делается на разрушении инфраструктуры и поражении оборонных объектов.
Израильские официальные лица утверждают, что за время конфликта США и Израиль уже нанесли удары по тысячам целей.
Дефрин подчеркнул, что израильская армия действует не по строгому графику, а сосредоточена на достижении поставленных задач, среди которых — значительное ослабление иранского режима.