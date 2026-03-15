Стало известно, сколько Израиль планирует воевать с Ираном 15.03.2026, 22:28

7,922

Заявление представителя ЦАХАЛ.

Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что военная кампания против Ирана может продолжаться как минимум несколько недель.

В комментарии CNN он отметил, что Израиль уже подготовил планы действий примерно на три недели — до еврейского праздника Песах. Кроме того, рассматриваются и дальнейшие шаги еще на такой же срок. По словам Дефрина, эти планы разрабатываются в координации с союзниками из США.

Телеканал напоминает, что, по данным ЦАХАЛа, с начала кампании 28 февраля израильские ВВС провели около 400 волн ударов по целям в западной и центральной части Ирана. Основной акцент делается на разрушении инфраструктуры и поражении оборонных объектов.

Израильские официальные лица утверждают, что за время конфликта США и Израиль уже нанесли удары по тысячам целей.

Дефрин подчеркнул, что израильская армия действует не по строгому графику, а сосредоточена на достижении поставленных задач, среди которых — значительное ослабление иранского режима.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com