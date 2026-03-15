закрыть
20 июня 2026, суббота, 23:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, сколько Израиль планирует воевать с Ираном

  • 15.03.2026, 22:28
  • 7,922
Стало известно, сколько Израиль планирует воевать с Ираном

Заявление представителя ЦАХАЛ.

Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что военная кампания против Ирана может продолжаться как минимум несколько недель.

В комментарии CNN он отметил, что Израиль уже подготовил планы действий примерно на три недели — до еврейского праздника Песах. Кроме того, рассматриваются и дальнейшие шаги еще на такой же срок. По словам Дефрина, эти планы разрабатываются в координации с союзниками из США.

Телеканал напоминает, что, по данным ЦАХАЛа, с начала кампании 28 февраля израильские ВВС провели около 400 волн ударов по целям в западной и центральной части Ирана. Основной акцент делается на разрушении инфраструктуры и поражении оборонных объектов.

Израильские официальные лица утверждают, что за время конфликта США и Израиль уже нанесли удары по тысячам целей.

Дефрин подчеркнул, что израильская армия действует не по строгому графику, а сосредоточена на достижении поставленных задач, среди которых — значительное ослабление иранского режима.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип