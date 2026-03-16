Мировой арт-рынок ожил благодаря сверхбогатым покупателям 4 16.03.2026, 19:23

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Самой громкой сделкой года стала продажа картины Климта за 236,4 миллиона долларов.

Мировые продажи произведений искусства в 2025 году снова начали расти после двух сложных лет. Рынок увеличится примерно на 4% и достигнет 59,6 млрд долларов. Однако основной вклад в восстановление внесли сделки с самыми дорогими произведениями искусства, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

По словам экономиста Клэр Макэндрю, спрос на элитные лоты особенно высок среди американских миллиардеров. Они активно покупают работы известных мастеров — от Густава Климта до Винсента ван Гога.

Самой громкой сделкой года стала продажа картины Климта «Портрет Элизабет Ледерер» за 236,4 млн долларов. Это один из самых дорогих результатов аукционов в истории, уступающий лишь «Спасителю мира» Леонардо да Винчи, проданному в 2017 году за 450,3 млн долларов. Среди других заметных продаж — работа Ван Гога за 62,7 млн долларов и картина Фриды Кало «Сон», установившая рекорд для женщин-художниц с результатом 54,7 млн долларов.

Одновременно эксперты отмечают изменение вкусов покупателей. В периоды экономической неопределенности коллекционеры предпочитают проверенных художников — импрессионистов, модернистов и старых мастеров. Интерес к так называемому «ультрасовременному» искусству, созданному за последние 20 лет, заметно снизился.

По мнению аналитиков, дальнейшее развитие рынка будет зависеть от мировой экономической ситуации. Новая геополитическая напряженность и возможная нестабильность финансовых рынков могут повлиять даже на спрос со стороны самых состоятельных коллекционеров.

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