Уровень блокировки Telegram в России достиг 80%6
- 17.03.2026, 14:41
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Каждое четвертое сообщение не доходит до адресата.
В период с 9 по 15 марта из всех запросов россиян к доменам Telegram неудачными были уже 79,4% (против 32,4% на 9 марта). Это следует из данных сервиса Merilo, которые приводит «Коммерсант». В Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) за минувшую неделю процент отказов доходил до 85% (против 64,9). Сильнее всего доля запросов со сбоями выросла в Центральном федеральном округе (ЦФО) — на 60 п. п. до 76,5% и в Северо-Западном ФО — на 53,5 п. п. до 78%.
По данным «Общества защиты интернета», общая доступность Telegram в России опустилась до уровня ниже 75%. «Это означает, что каждое четвертое сообщение не доходит до адресата. Про звонки и всяческое видео можно и не говорить», — пишут аналитики. Начиная с выходных 14 и 15 марта скорость работы мессенджера, который по итогам января оставался самым популярным у россиян, резко упала как в мобильной сети, так и в фиксированной, следует из данных сервисов «Сбой.рф» и Downdetector. Загружаться с перебоями теперь стали и текстовые сообщения, отмечает «Коммерсант».
По словам директора по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасии Биджеловой, неравномерность блокировок в регионах объясняется тем, что средства для фильтрации трафика у провайдеров «настраивается постепенно и с разной скоростью: где-то системы уже работают на полную мощность, а где-то находятся в стадии тестирования». Telegram сейчас, по ее словам, превращается в «текстовую» платформу, «где сообщения проходят еще более или менее, а вот загрузка фото и видео деградирует сильнее всего».
У властей вполне есть техническая возможность сделать так, что пользоваться Telegram станет невозможно, полагает Биджелова. Однако полностью отключить мессенджер они вряд ли смогут, отмечает эксперт.