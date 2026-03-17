Турецкий производитель Baykar представил новый дрон-камикадзе с ИИ 1 17.03.2026, 16:04

3,386

иллюстративное фото

Беспилотник может преодолевать до 2 000 километров.

Турецкий производитель Baykar, известный своими боевыми дронами Bayraktar TB2, представил новую систему K2 — тяжелый ударный дрон-камикадзе с искусственным интеллектом, способный наносить удары на расстоянии до 2 000 км и нести боевую нагрузку 200 кг, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

K2 относится к категории тяжелых летающих боеприпасов: максимальный взлетный вес составляет 800 кг. Дрон рассчитан на глубокие удары по стратегическим объектам и целям высокой ценности за линией фронта, а его продолжительность полета превышает 13 часов. Для сравнения, иранский Shahed-136 несет боезаряд весом до 30–50 кг и имеет вдвое меньший радиус действия.

Главная особенность K2 — работа в автономных роях с использованием ИИ. Во время испытаний пять дронов выполняли построения над заливом Сарос в провинции Эдирне, поддерживая дистанцию и координацию без внешнего управления. Возможны и другие схемы роя, такие как «Туран» и «стена», для подавления обороны и ударов по нескольким целям одновременно.

Дрон оснащен системой визуального распознавания целей с автоматическим наведением и способен наносить удары как по заранее заданным координатам, так и по данным с EO/IR-камер. Важной особенностью является способность ориентироваться без спутниковой навигации, что позволяет работать в условиях глушения GPS и других GNSS-сигналов. Передача данных возможна как по радиосвязи, так и через спутниковую связь.

Baykar также рассматривает вариант K2 с возможностью возвращения на базу после выполнения миссии, что снизит стоимость применения.

В 2025 году экспорт компании составил 2,2 млрд долларов, при этом около 90 % продаж пришлись на зарубежные контракты с 37 странами. K2 дополнит линейку Baykar, включающую TB2, Akıncı, TB3 и реактивный Kızılelma, как специализированный дрон для глубоких ударов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com