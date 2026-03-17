Турецкий производитель Baykar представил новый дрон-камикадзе с ИИ

Турецкий производитель Baykar представил новый дрон-камикадзе с ИИ1
- 17.03.2026, 16:04
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Беспилотник может преодолевать до 2 000 километров.
Турецкий производитель Baykar, известный своими боевыми дронами Bayraktar TB2, представил новую систему K2 — тяжелый ударный дрон-камикадзе с искусственным интеллектом, способный наносить удары на расстоянии до 2 000 км и нести боевую нагрузку 200 кг, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
K2 относится к категории тяжелых летающих боеприпасов: максимальный взлетный вес составляет 800 кг. Дрон рассчитан на глубокие удары по стратегическим объектам и целям высокой ценности за линией фронта, а его продолжительность полета превышает 13 часов. Для сравнения, иранский Shahed-136 несет боезаряд весом до 30–50 кг и имеет вдвое меньший радиус действия.
Главная особенность K2 — работа в автономных роях с использованием ИИ. Во время испытаний пять дронов выполняли построения над заливом Сарос в провинции Эдирне, поддерживая дистанцию и координацию без внешнего управления. Возможны и другие схемы роя, такие как «Туран» и «стена», для подавления обороны и ударов по нескольким целям одновременно.
Дрон оснащен системой визуального распознавания целей с автоматическим наведением и способен наносить удары как по заранее заданным координатам, так и по данным с EO/IR-камер. Важной особенностью является способность ориентироваться без спутниковой навигации, что позволяет работать в условиях глушения GPS и других GNSS-сигналов. Передача данных возможна как по радиосвязи, так и через спутниковую связь.
Baykar также рассматривает вариант K2 с возможностью возвращения на базу после выполнения миссии, что снизит стоимость применения.
В 2025 году экспорт компании составил 2,2 млрд долларов, при этом около 90 % продаж пришлись на зарубежные контракты с 37 странами. K2 дополнит линейку Baykar, включающую TB2, Akıncı, TB3 и реактивный Kızılelma, как специализированный дрон для глубоких ударов.