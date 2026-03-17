Как заставить ИИ говорить правду 18 17.03.2026, 18:33

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Защита систем проверки информации должна стать приоритетом.

С ростом использования искусственного интеллекта в анализе данных и принятии решений возрастает и риск его уязвимости к дезинформации. Эксперты предупреждают, что современные информационные атаки все чаще нацелены не на людей, а на сами системы ИИ, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Сценарии, в которых алгоритмы фиксируют, например, нарушение перемирия на основе поддельных данных, перестают быть фантастикой. Если такие системы получают и обрабатывают искаженную информацию, это может привести к ошибочным политическим или военным решениям.

Исследования показывают, что ключевая проблема заключается в механизмах проверки данных. Многие ИИ-системы склонны воспринимать часто повторяющуюся информацию как достоверную. Это делает их уязвимыми к так называемому «отравлению данных» — когда ложные сведения массово распространяются и в итоге принимаются за правду.

Экспериментальные проекты, где ИИ взаимодействует исключительно с другими алгоритмами, подтверждают эту угрозу: боты нередко приходят к ошибочным выводам, опираясь не на факты, а на частоту повторений.

По данным аналитиков, подобные методы уже активно используются в информационных кампаниях, включая масштабное распространение фальшивых материалов на разных языках.

Специалисты подчеркивают, что защита систем проверки информации должна стать приоритетом на уровне критической инфраструктуры. Среди ключевых мер — совершенствование алгоритмов, отказ от слепого доверия к повторяемости данных и подготовка к информационным атакам заранее.

На фоне растущей роли ИИ в политике и безопасности вопрос достоверности данных становится не только технологическим, но и стратегическим вызовом.

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