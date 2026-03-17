закрыть
22 июня 2026, понедельник, 19:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как заставить ИИ говорить правду

18
  • 17.03.2026, 18:33
  • 3,716
Как заставить ИИ говорить правду

Защита систем проверки информации должна стать приоритетом.

С ростом использования искусственного интеллекта в анализе данных и принятии решений возрастает и риск его уязвимости к дезинформации. Эксперты предупреждают, что современные информационные атаки все чаще нацелены не на людей, а на сами системы ИИ, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Сценарии, в которых алгоритмы фиксируют, например, нарушение перемирия на основе поддельных данных, перестают быть фантастикой. Если такие системы получают и обрабатывают искаженную информацию, это может привести к ошибочным политическим или военным решениям.

Исследования показывают, что ключевая проблема заключается в механизмах проверки данных. Многие ИИ-системы склонны воспринимать часто повторяющуюся информацию как достоверную. Это делает их уязвимыми к так называемому «отравлению данных» — когда ложные сведения массово распространяются и в итоге принимаются за правду.

Экспериментальные проекты, где ИИ взаимодействует исключительно с другими алгоритмами, подтверждают эту угрозу: боты нередко приходят к ошибочным выводам, опираясь не на факты, а на частоту повторений.

По данным аналитиков, подобные методы уже активно используются в информационных кампаниях, включая масштабное распространение фальшивых материалов на разных языках.

Специалисты подчеркивают, что защита систем проверки информации должна стать приоритетом на уровне критической инфраструктуры. Среди ключевых мер — совершенствование алгоритмов, отказ от слепого доверия к повторяемости данных и подготовка к информационным атакам заранее.

На фоне растущей роли ИИ в политике и безопасности вопрос достоверности данных становится не только технологическим, но и стратегическим вызовом.

Написать комментарий 18

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук