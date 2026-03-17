Nvidia объявила новую эру в развитии ИИ

Nvidia объявила новую эру в развитии ИИ5
- 17.03.2026, 19:05
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Корпорация назвала «секретный ингредиент».
Индустрия искусственного интеллекта вступает в новую эпоху. Об этом заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг во время выступления на ежегодной конференции разработчиков процессоров GTC (GPU Technology Conference) в калифорнийском Сан-Хосе, передает The Wall Street Journal.
«Это будущее ИИ. Именно сюда стремится ИИ. Он разработан для выполнения задач инференс, для подобного объема работы», — сказал Хуанг на презентации устройств компании. Он добавил, что настал переломный момент в инференс-процессах: «Вот в чем секретный ингредиент».
Хуанг представил в Сан-Хосе новый флагманский продукт Nvidia, который, по его словам, произведет революцию в области инференции. Речь идет о новой серверной системе Vera Rubin и чипах LPU (Language Processing Unit, языковой процессор) от стартапа Groq, которые используются в стойках Nvidia Groq 3 LPX.
Традиционные графические процессоры Nvidia обычно не считались идеальными для инференции, поскольку они потребляют огромное количество энергии и не имеют достаточного объема памяти, чтобы модели могли получить доступ к огромным массивам данных, на которых они обучались, объясняет WSJ. Так, новые устройства на основе платформы Vera Rubin и процессора Groq, работающих в паре, будут обладать в 500 раз большим объемом высокоскоростной памяти, чем предыдущее поколение графических процессоров Hopper, что поможет решить проблему нехватки памяти.
Хуанг заявил, что Nvidia рассчитывает продать чипов моделей Blackwell и Rubin на сумму $1 трлн к концу 2027 года.
Чип Blackwell был представлен в качестве ядра компактного суперкомпьютера DGX Spark в октябре прошлого года. Графический процессор Blackwell был объединен с 20-ядерным процессором Grace. Устройство сможет обеспечивать до 1 тыс. трлн операций ИИ-вычислений в секунду.