Nvidia объявила новую эру в развитии ИИ 5 17.03.2026, 19:05

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Корпорация назвала «секретный ингредиент».

Индустрия искусственного интеллекта вступает в новую эпоху. Об этом заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг во время выступления на ежегодной конференции разработчиков процессоров GTC (GPU Technology Conference) в калифорнийском Сан-Хосе, передает The Wall Street Journal.

«Это будущее ИИ. Именно сюда стремится ИИ. Он разработан для выполнения задач инференс, для подобного объема работы», — сказал Хуанг на презентации устройств компании. Он добавил, что настал переломный момент в инференс-процессах: «Вот в чем секретный ингредиент».

Хуанг представил в Сан-Хосе новый флагманский продукт Nvidia, который, по его словам, произведет революцию в области инференции. Речь идет о новой серверной системе Vera Rubin и чипах LPU (Language Processing Unit, языковой процессор) от стартапа Groq, которые используются в стойках Nvidia Groq 3 LPX.

Традиционные графические процессоры Nvidia обычно не считались идеальными для инференции, поскольку они потребляют огромное количество энергии и не имеют достаточного объема памяти, чтобы модели могли получить доступ к огромным массивам данных, на которых они обучались, объясняет WSJ. Так, новые устройства на основе платформы Vera Rubin и процессора Groq, работающих в паре, будут обладать в 500 раз большим объемом высокоскоростной памяти, чем предыдущее поколение графических процессоров Hopper, что поможет решить проблему нехватки памяти.

Хуанг заявил, что Nvidia рассчитывает продать чипов моделей Blackwell и Rubin на сумму $1 трлн к концу 2027 года.

Чип Blackwell был представлен в качестве ядра компактного суперкомпьютера DGX Spark в октябре прошлого года. Графический процессор Blackwell был объединен с 20-ядерным процессором Grace. Устройство сможет обеспечивать до 1 тыс. трлн операций ИИ-вычислений в секунду.

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