Число спутников Starlink на орбите превысило 10 тысяч 4 17.03.2026, 21:06

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Первый запуск спутников состоялся почти семь лет назад.

Размер космической группировки спутников Starlink на низкой околоземной орбите впервые превысил 10 тыс. аппаратов спустя почти семь лет после запуска первой партии, сообщает Spaceflight Now.

Компания SpaceX произвела запуск в ночь на 17 марта с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту очередную партию из 25 спутников. Это был 17-й орбитальный запуск с данной площадки с начала 2026 года.

Для миссии использовалась первая ступень Falcon 9 с заводским номером B1088. Этот полет стал для нее 14-м. Ранее ступень уже применялась для запуска научной миссии NASA, а также для вывода на орбиту спутников Национального разведывательного управления и девяти предыдущих партий Starlink.

После отделения ступень совершила посадку на беспилотную платформу в Тихом океане. Это была 586-я успешная посадка первой ступени в истории компании.

Средняя периодичность запусков SpaceX в 2026 году составляет один раз в 2-3 дня. Из 33 запусков Falcon 9 с начала года 26 были посвящены выводу спутников Starlink.

По данным компании на февраль 2026 года, сервисом Starlink пользуются более 10 млн активных клиентов в 160 странах. В марте компания активировала связь в Ниуэ, Кувейте и Центральноафриканской Республике.

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