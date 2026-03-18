Кадыров появился на публике в Грозном: слухи о болезни усилились 18.03.2026, 10:28

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Рамзан Кадыров

Главе Чечни довольно трудно передвигаться.

Глава Чечни Рамзан Кадыров появился на публике после длительного отсутствия. Судя по опубликованным кадрам, состояние его здоровья остается не самым лучшим. Видео было опубликовано на канале Кадырова в Telegram вечером 17 марта, передает Dialog.UA.

Кадыров присутствовал на открытии комплекса таунхаусов в Грозном, где произнес небольшую речь. Выглядит руководитель Чечни по-прежнему болезненно, он похудел, и ему, очевидно, довольно трудно передвигаться.

Также он пребывал в довольно мрачном настроении. Российский влиятельный ресурс «ВЧК-ОГПУ», который связывают со спецслужбами РФ, утверждает, что Кадыров отсутствовал на публике более двух недель.

«Во время загадочного визита Кадырова в Москву с ним поговорили о необходимости ухода с поста главы республики из-за состояния здоровья, однако все упиралось в персону преемника. Кадыров видел таким сына Адама, что не одобряли в Кремле», — рассказал канал.

Кадыров появился на публике уже спустя пару дней после того, как независимые СМИ РФ сообщили, ссылаясь на источники, что в Кремле согласовали кандидатуру преемника Кадырова. Это якобы премьер-министр республики Магомед Даудов, который в Чечне известен под кличкой Лорд.

Ходят очень настойчивые слухи, что Кадыров смертельно болен. Называют разные диагнозы: онкологию, отказ почек и некроз поджелудочной железы. Сам глава Чечни несколько раз отвергал слухи, однако его внешний вид говорит об обратном.

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