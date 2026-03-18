«Хезболла» теряет поддержку в Ливане 18.03.2026, 15:42

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Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за действий группировки.

Новая эскалация конфликта между Израилем и «Хезболлой» вызывает все большее недовольство среди жителей Ливана, включая традиционную шиитскую базу поддержки движения. По данным местных источников, сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома после обмена ударами и угроз новых израильских атак, The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

Обострение началось после того, как боевики «Хезболлы» выпустили ракеты и беспилотники по Израилю. В ответ израильская авиация нанесла удары по югу Ливана и пригородам Бейрута. Многие жители спешно покинули свои дома: дорога из города Набатия в Бейрут, обычно занимающая около часа, в день массового исхода растянулась на 15 часов.

Некоторые жители открыто обвиняют «Хезболлу» в том, что она спровоцировала новую войну, пока страна еще не оправилась от предыдущего конфликта. По данным Всемирного банка, последняя война между Израилем и «Хезболлой» в 2024 году унесла более 4 тысяч жизней и нанесла ущерб экономике Ливана примерно на 11 миллиардов долларов.

На фоне растущего давления правительство Ливана заняло более жесткую позицию. Кабинет министров большинством голосов объявил военную деятельность «Хезболлы» незаконной и потребовал передать оружие государству.

Тем не менее движение по-прежнему сохраняет значительную поддержку. Многие сторонники считают удары по Израилю оправданными, указывая на продолжающиеся израильские авиаудары после перемирия 2024 года.

Эксперты отмечают, что внутри шиитских общин растет напряжение, часть населения все громче критикует вооруженную группировку, однако многие по-прежнему опасаются делать это публично.

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