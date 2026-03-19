В России решили ограничить подключение к сетям 5G 11 19.03.2026, 12:26

4,900

Это можно будет сделать только через российский «Кузнечик».

Подключение мобильных устройств к российским сетям пятого поколения (5G) будет возможно только через отечественный алгоритм шифрования NEA 7 («Кузнечик»). Это следует из разработанного Минцифры проекта требований к применению оборудования базовых станций связи нового поколения, с которым ознакомились «Известия». Иностранные алгоритмы — европейский SNOW, американский AES и китайский ZUC — можно будет использовать в переходный период, который продлится до 2032 года, хотя до этого Минцифры допускало равное использование отечественного и иностранных решений.

Алгоритмы шифрования остаются одной из самых острых проблем при развертывании сетей 5G в России, отметили опрошенные изданием участники рынка. По их словам, использование исключительно российского алгоритма приведет к тому, что сети пятого поколения будет практически невозможно развернуть, а найти совместимые с ними смартфоны станет крайне затруднительно. Если интегрировать отечественные решения в сетевое оборудование технически возможно, то убедить мировых производителей смартфонов применять их без формального закрепления в международных стандартах вряд ли получится, отметил один из собеседников «Известий».

Стандарт сетей пятого поколения разработан 10 лет назад и ни одна российская компания участия в этом не принимала, поэтому алгоритмы шифрования были согласованы без России, говорит партнер ComNews Research Леонид Коник. «Можно сколько угодно требовать от иностранных производителей сетевого и пользовательского оборудования добавить шифрование по ГОСТ, но едва ли кто-то на это пойдет. На РФ приходится не более 2% мирового рынка услуг сотовой связи и мобильных устройств, и ради столь незначительной доли никто не будет прилагать усилий», — отметил эксперт.

Отсутствие смартфонов, способных работать в российских сетях 5G, приведет к тому, что абонентам придется довольствоваться услугами 3G или LTE, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, это приведет к ограничению доступа к быстрому интернету, а некоторые приложения в будущем могут быть разработаны специально под сети 5G.

В Минцифры заявили, что использование отечественного алгоритма шифрования необходимо для обеспечения безопасности. На данный момент ведомство совместно с силовыми органами прорабатывает возможность поддержки иностранных алгоритмов криптозащиты для базовых станций 5G, чтобы ускорить запуск сетей нового поколения. «При этом отечественная криптозащита в дальнейшем должна стать приоритетной», — подчеркнули в Минцифры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com