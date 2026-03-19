Банк в Британии намерен сократить 20 тысяч сотрудников, заменив их ИИ

Банк в Британии намерен сократить 20 тысяч сотрудников, заменив их ИИ8
- 19.03.2026, 23:26
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Процесс займет примерно пять лет.
Британский банк HSBC Holdings Plc намерен уволить до 20 тысяч человек в ближайшие годы, так как этих сотрудников заменит искусственный интеллект. Число составляет 10% всего штата компании, пишет Bloomberg.
Действующий генеральный директор HSBC Жорж Эльедери, вступивший в должность в 2024 году, уже провел ряд сокращений и реструктуризаций. Теперь он делает ставку на использование искусственного интеллекта для замены части персонала.
Сокращения коснутся сотрудников, занятых во вспомогательных функциях и не работающих напрямую с клиентами. По предварительным оценкам, увольнения могут занять от трёх до пяти лет.
Согласно отчету Bloomberg Intelligence, глобальная тенденция к оптимизации банковского сектора за счёт технологий приведет к потере рабочих мест примерно для 200 тысяч специалистов по всему миру. Большинство опрошенных руководителей из данной сфере рассчитывают заменить ИИ в среднем 3% штата.