Атаковали с воздуха и моря: в Новороссийске пылает нефтяной терминал 5 2.03.2026, 8:48

6,978

Этот терминал является вторым по объемам экспорта нефти в РФ.

Вечером, 1 марта, в городе Новороссийск в Краснодарском крае прогремели взрывы. Огонь охватил район нефтяного терминала. Этот объект неоднократно атаковали украинские дроны.

Российские СМИ пишут об ударах морских дронов и БПЛА. Объект находится на расстоянии около 345 километров от линии фронта в Украине.

Перед этим местный мэр Андрей Кравченко сообщал о перекрытии движения в районе набережной, передает «Зеркало недели».

Напомним, 14 ноября 2025 года украинские беспилотники ударили по нефтяному терминалу морского порта «Новороссийск». Этот терминал является вторым по объемам экспорта нефти в стране. Кроме того, это ключевой логистический узел для поставки нефтепродуктов через Черное море.

Тогда удалось повредить два нефтяных причала, нефтеналивные стендеры, трубы и насосы. На объекте возник масштабный пожар. После атаки порт на определенный период остановил работу.

В декабре того же года после атаки украинских подводных дронов Sub Sea Baby, которые поразили подводную лодку класса 636.3 «Варшавянка», которая является носителем ракет «Калибр», россияне баржами перегородили вход в военную гавань в Новороссийске.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com