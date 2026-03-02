Атаковали с воздуха и моря: в Новороссийске пылает нефтяной терминал

Атаковали с воздуха и моря: в Новороссийске пылает нефтяной терминал5
- 2.03.2026, 8:48
Этот терминал является вторым по объемам экспорта нефти в РФ.
Вечером, 1 марта, в городе Новороссийск в Краснодарском крае прогремели взрывы. Огонь охватил район нефтяного терминала. Этот объект неоднократно атаковали украинские дроны.
Российские СМИ пишут об ударах морских дронов и БПЛА. Объект находится на расстоянии около 345 километров от линии фронта в Украине.
Перед этим местный мэр Андрей Кравченко сообщал о перекрытии движения в районе набережной, передает «Зеркало недели».
Напомним, 14 ноября 2025 года украинские беспилотники ударили по нефтяному терминалу морского порта «Новороссийск». Этот терминал является вторым по объемам экспорта нефти в стране. Кроме того, это ключевой логистический узел для поставки нефтепродуктов через Черное море.
Тогда удалось повредить два нефтяных причала, нефтеналивные стендеры, трубы и насосы. На объекте возник масштабный пожар. После атаки порт на определенный период остановил работу.
В декабре того же года после атаки украинских подводных дронов Sub Sea Baby, которые поразили подводную лодку класса 636.3 «Варшавянка», которая является носителем ракет «Калибр», россияне баржами перегородили вход в военную гавань в Новороссийске.