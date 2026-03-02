ВСУ освободили девять населенных пунктов на Александровском направлении 6 2.03.2026, 21:30

9,238

Украинские силы продолжают наступательные действия.

Подразделения группировки ДШВ неустанно давят на противника на Александровском направлении, освобождают украинскую землю, уничтожают оккупантов и методично перерезают их логистические артерии.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-центр ДШВ.

Как отмечается, на данный момент освобождено 9 населенных пунктов. 3 населенных пункта зачищены от противника в нашей зоне и прямо сейчас идет работа над освобождением еще нескольких населенных пунктов.

Воинские части и подразделения группировки Десантно-штурмовых войск продолжают активные наступательные действия на Александровском направлении, навязывая врагу свои условия боя.

В ходе операции осуществляется планомерное и решительное вытеснение противника из укрепленных позиций. Точечными и массированными ударами уничтожается живая сила, вооружение, военная и специальная техника оккупантов.

В соответствии с взвешенным замыслом главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, под четким руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины обеспечена последовательная и эффективная реализация наступательной операции», - говорится в сообщении.

Операция осуществлялась в соответствии с определенным планом, а уже через неделю в результате принятых решений и применения технических средств был ограничен доступ вражеских сил к сети Starlink. Это существенно повлияло на ситуационную осведомленность оккупантов и затруднило управление подразделениями на первом этапе, но противник не остановил свои наступательные действия и продолжил двигаться дальше.

Непрерывно и результативно работают подразделения аэроразведки и FPV-расчеты, которые обнаруживают и уничтожают цели, не оставляя врагу ни одного

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com