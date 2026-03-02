ВСУ освободили девять населенных пунктов на Александровском направлении

ВСУ освободили девять населенных пунктов на Александровском направлении6
- 2.03.2026, 21:30
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Украинские силы продолжают наступательные действия.
Подразделения группировки ДШВ неустанно давят на противника на Александровском направлении, освобождают украинскую землю, уничтожают оккупантов и методично перерезают их логистические артерии.
Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-центр ДШВ.
Как отмечается, на данный момент освобождено 9 населенных пунктов. 3 населенных пункта зачищены от противника в нашей зоне и прямо сейчас идет работа над освобождением еще нескольких населенных пунктов.
Воинские части и подразделения группировки Десантно-штурмовых войск продолжают активные наступательные действия на Александровском направлении, навязывая врагу свои условия боя.
В ходе операции осуществляется планомерное и решительное вытеснение противника из укрепленных позиций. Точечными и массированными ударами уничтожается живая сила, вооружение, военная и специальная техника оккупантов.
В соответствии с взвешенным замыслом главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, под четким руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины обеспечена последовательная и эффективная реализация наступательной операции», - говорится в сообщении.
Операция осуществлялась в соответствии с определенным планом, а уже через неделю в результате принятых решений и применения технических средств был ограничен доступ вражеских сил к сети Starlink. Это существенно повлияло на ситуационную осведомленность оккупантов и затруднило управление подразделениями на первом этапе, но противник не остановил свои наступательные действия и продолжил двигаться дальше.
Непрерывно и результативно работают подразделения аэроразведки и FPV-расчеты, которые обнаруживают и уничтожают цели, не оставляя врагу ни одного