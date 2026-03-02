На вооружении ВСУ появились новые уникальные дроны FPV 1 2.03.2026, 19:05

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Иллюстрационное фото

Они отличаются бесшумностью.

На вооружении ВСУ появились новые дроны FPV, которые отличаются бесшумностью. Они уже активно применяются на поле боя.

Об этом сообщил Z-канал «Зов Аида», передает dialog.ua.

По его данным, лопасти нового украинского дрона сделаны из резины, за счет чего и достигается бесшумность.

«Противник начал применять небольшие FPV-дроны 4/5 рамы с резиновыми лопастями. Практически бесшумные. Когда слышишь, уже поздно. Подлетает на удар», - написал Z-канал.

Он уточнил, что ВСУ активно применяют данные дроны «засадным способом».

О каком беспилотнике идет речь, пока неизвестно.

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