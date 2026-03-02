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На вооружении ВСУ появились новые уникальные дроны FPV

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  • 2.03.2026, 19:05
  • 5,336
На вооружении ВСУ появились новые уникальные дроны FPV
Иллюстрационное фото

Они отличаются бесшумностью.

На вооружении ВСУ появились новые дроны FPV, которые отличаются бесшумностью. Они уже активно применяются на поле боя.

Об этом сообщил Z-канал «Зов Аида», передает dialog.ua.

По его данным, лопасти нового украинского дрона сделаны из резины, за счет чего и достигается бесшумность.

«Противник начал применять небольшие FPV-дроны 4/5 рамы с резиновыми лопастями. Практически бесшумные. Когда слышишь, уже поздно. Подлетает на удар», - написал Z-канал.

Он уточнил, что ВСУ активно применяют данные дроны «засадным способом».

О каком беспилотнике идет речь, пока неизвестно.

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