Стало известно, сколько белорусских туристов застряли в ОАЭ и Катаре 10 2.03.2026, 22:49

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Это только те, кто купил путевки через турагентства.

В странах Ближнего Востока сейчас находятся около трех тысяч белорусов. Об этом в эфире гостелеканала рассказал директор Национального агентства по туризмуКирилл Машарский.

Он уточнил, что три тысячи белорусов — это те, кто купил путевки через турагентства. В Арабских Эмиратах сейчас свыше 2,5 тысячи человек, в Омане — 319 человек, в Катаре — около 200 человек.

По словам Машарского, тех, кто находится в Дохе (Катар), возможно, смогут эвакуировать через Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

«Но пока этот вопрос в стадии проработки. Посмотрим, как будут развиваться события», — рассказал он.

Он добавил, что туристам, которые в эти дни должны были вылететь из Беларуси на отдых в Эмираты, Катар или Оман, туроператоры должны вернуть стоимость путевки в полном объеме.

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