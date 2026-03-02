«Украина имеет ключевое преимущество» 2.03.2026, 23:25

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Как страна может помочь в борьбе с Ираном.

Украина должна поддержать обращение премьер-министра Великобритании Кира Стармера по сбиванию иранских дронов, поскольку это ослабит Иран как союзника России, ускорит завершение конфликта на Ближнем Востоке и продемонстрирует стратегическую ценность.

Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил «24 Каналу», что чем глубже Украина интегрируется в мировую архитектуру безопасности через горизонтальные связи и взаимодействие, тем выгоднее становится ее позиция.

Главная ценность Украины – не массовое производство дронов, которое само по себе не является технологическим прорывом, а боевой опыт их применения.

- В отличие от американских баз, куда влетал единичный «Шахед» прямо в РЛС, или недавних потерь трех F-15 из-за Friendly Fire, украинцы знают, как выстраивать систему коммуникации, распределять эшелоны, полномочия и ответственность на каждом участке, – сказал Пехньо.

Боевой опыт, добытый ценой крови, стоит использовать как аргумент в переговорах с партнерами – не как предмет торга, но как основание для более глубокой интеграции Украины в мировую архитектуру безопасности.

«Чем глубже Украина интегрируется в мировую архитектуру безопасности, тем больше эта архитектура зависит от нее – и наоборот. Больше горизонтальных связей и взаимодействий означает больше выгоды для Украины. При этом я не поддерживаю тезис президента о том, что мы заслужили членство в ЕС больше других – моральные аргументы здесь не работают. Надо говорить исключительно языком практической пользы», – сказал Пехньо.

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