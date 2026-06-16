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Зеленский и Трамп обсудили возможность саммита с Путиным в США

  • 16.06.2026, 7:44
Зеленский и Трамп обсудили возможность саммита с Путиным в США
Владимир Зеленский

Президент Украины считает, что главе Кремля будет сложно отказать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом возможность встречи со страной-агрессором Россией в США.

Во время обращения к Межправительственной конференции ЕС в понедельник, 15 июня, Зеленский напомнил, что Украина предлагала российскому диктатору Путину встретиться где угодно, где можно принять реальные решения для окончания войны, но тот этого не хочет.

Украина также обсуждала с США и Францией возможность встречи с РФ на полях саммита G7 при участии всех демократических стран, но диктатор и этого не хочет.

«Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США в формате, в котором Путину было бы гораздо сложнее отказать по крайней мере Президенту Трампу. Мы увидим, что из этого выйдет. Если Россия откажется и от этого шанса, потребуется дополнительное давление», — подчеркнул он.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к диктатору РФ Владимиру Путину, в котором призвал закончить войну «в формате между вами и нами» и предложил личную встречу.

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