Зеленский и Трамп обсудили возможность саммита с Путиным в США 16.06.2026, 7:44

Владимир Зеленский

Президент Украины считает, что главе Кремля будет сложно отказать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом возможность встречи со страной-агрессором Россией в США.

Во время обращения к Межправительственной конференции ЕС в понедельник, 15 июня, Зеленский напомнил, что Украина предлагала российскому диктатору Путину встретиться где угодно, где можно принять реальные решения для окончания войны, но тот этого не хочет.

Украина также обсуждала с США и Францией возможность встречи с РФ на полях саммита G7 при участии всех демократических стран, но диктатор и этого не хочет.

«Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США в формате, в котором Путину было бы гораздо сложнее отказать по крайней мере Президенту Трампу. Мы увидим, что из этого выйдет. Если Россия откажется и от этого шанса, потребуется дополнительное давление», — подчеркнул он.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к диктатору РФ Владимиру Путину, в котором призвал закончить войну «в формате между вами и нами» и предложил личную встречу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com