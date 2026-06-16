Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в станице Полтавской 16.06.2026, 7:50

Налет БПЛА на Краснодарский край РФ.

В ночь на вторник, 16 мая, в станице Полтавской Краснодарского края в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории нефтебазы.

Об этом в Telegram сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

По информации россиян, пожар якобы вспыхнул в результате «падения обломков БПЛА».

«Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 32 человека и 7 единиц техники», — говорится в сообщении.

Как отмечает Telegram-канал Supernova+, нефтебаза в станице Полтавской служит промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании «Лукойл» и сетями АЗС.

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