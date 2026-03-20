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Нетаньяху: Иран лишился возможности обогащать уран и производить ракеты

  • 20.03.2026, 9:14
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Нетаньяху: Иран лишился возможности обогащать уран и производить ракеты
Биньямин Нетаньяху
Фото: Ronen Zvulun / POOL / AFP

Сейчас Тегеран слабее, чем когда-либо.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате совместной военной операции США и Израиля Иран лишился возможности обогащать уран и производить баллистические ракеты. Как пишет The Times of Israel, выступая перед журналистами, он подчеркнул, что сейчас Тегеран «слабее, чем когда-либо», а его пустеющие ракетный и беспилотный арсеналы вскоре будут полностью уничтожены.

Нетаньяху отчитался об уничтожении сотен иранских ракетных пусковых установок и разрушении заводов по производству компонентов для ракет и ядерного оружия. Он также обозначил три цели американо-израильской кампании: ликвидация ядерной угрозы со стороны Ирана, уничтожение программы баллистических ракет и создание условий для обретения иранским народом свободы.

Кроме того, Нетаньяху указал, что иранский режим представляет угрозу не только для Израиля и США, но и для всего Ближнего Востока и за его пределами, напомнив об атаках на гражданские и энергетические в объекты странах Персидского залива. Блокировку Ираном Ормузского пролива он назвал «шантажом, который не сработает».

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Президент Дональд Трамп объяснил ее начало необходимостью смены иранской политической системы и стремлением не допустить создания Тегераном ядерного оружия.

В настоящий момент, по данным Reuters, администрация Трампа рассматривает отправку на Ближний Восток тысяч военных для наземных операций, включая обеспечение безопасности Ормузского пролива и возможный захват острова Харк — ключевого центра экспорта иранской нефти.

По данным Axios, Белый дом рассчитывал на быструю победу за 4–6 недель, но теперь готовится к затяжному конфликту. На этом фоне министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможном снятии санкций с 140 млн баррелей иранской нефти, уже находящихся в море. Эта мера направлена на сдерживание цен, взлетевших выше $100 за баррель из-за закрытия Ираном Ормузского пролива. Ранее аналогичное послабление было сделано в отношении российской нефти.

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