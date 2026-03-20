Германия упростила экспорт вооружений в Украину 20.03.2026, 21:50

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Упрощенная процедура распространяется на поставки средств ПВО и морской обороны.

Правительство Германии в условиях войн на Ближнем Востоке и в Украине упростило экспорт ряда видов вооружений в обе зоны конфликтов.

Министерство экономики ФРГ совместно с Федеральным ведомством по экономике и экспортному контролю (BAFA) ввело в пятницу, 20 марта, с немедленным вступлением в силу новое общее разрешение (AGG) сроком на шесть месяцев «на поставку вооружений в определенные страны в оборонительных целях».

Временное разрешение адаптирует процедуры экспортного контроля в сфере вооружений «к новым требованиям» применительно к поставкам остро необходимых вооружений в страны Персидского залива и Украину. «Тем самым мы обеспечиваем быстрый и бюрократически не обременительный экспорт для укрепления их оборонительных систем и демонстрируем солидарность», - говорится в заявлении министерства.

Цель состоит в том, чтобы «в рамках имеющихся административных возможностей дополнительно упростить быструю поставку вооружений для противовоздушной и морской обороны в страны Персидского залива и Украину на основе оценки рисков».

- Неизбирательные удары Ирана по странам Персидского залива привели к острой потребности в вооружениях, прежде всего для противовоздушной обороны, - отметила министр экономики ФРГ Катерина Райхе (Katherina Reiche), добавив, что параллельно сохраняется потребность Украины в военной поддержке, особенно в сфере ПВО.

В число стран, на которые распространяются новые правила, входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Украина. Разрешение охватывает экспорт «товаров для применения в противовоздушной и морской обороне, включая меры по защите от морских мин или их уничтожению».

Разрешение на упрощенный экспорт вооружений действует до 15 сентября. Экспортеры могут воспользоваться им без предварительной подачи заявки в BAFA - регистрация допускается в течение 30 дней после первого экспорта. Для использующих разрешение компаний предусмотрены требования по ежемесячной отчетности.

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